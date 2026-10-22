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"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта

"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта
Мяра

Йотова и Вълчев получават 43,4% подкрепа срещу 28,9% за Гюров и Кандев. Предишни данни сочеха разлика от над 20 пункта

Разликата между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев намалява от 21,6 на 14,5 процентни пункта според последните две изследвания на социологическата агенция "Мяра“. Новите данни са от национално представително проучване, проведено за Българското национално радио.

Ако президентските избори се провеждаха в средата на октомври, 43,4% от заявилите намерение да гласуват биха подкрепили Йотова и Вълчев, докато 28,9% биха избрали Гюров и Кандев.

За сравнение, в предишното изследване на "Мяра“, представено на 5 октомври, подкрепата за Йотова и Вълчев беше 46,9%, а за Гюров и Кандев - 25,3%.

Така в сравнение с началото на месеца подкрепата за първата двойка намалява с 3,5 процентни пункта, докато тази за Гюров и Кандев нараства с 3,6 пункта. Разликата между тях се свива общо със 7,1 процентни пункта.

Според новото изследване на трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2% подкрепа.

Следват Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,9% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,9%.

Сред останалите кандидати са Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова и Иванка Цветанова-Петкова, за които са отчетени стойности около 1%.

Други 2,5% от заявилите, че ще гласуват, посочват опцията "Не подкрепям никого“.

Промяна се наблюдава и при очакваната избирателна активност. В началото на октомври тя беше 35,4%, докато според последното изследване достига 39,4%.

От "Мяра“ подчертават, че данните представляват моментна картина на електоралните нагласи, а не прогноза за окончателния изборен резултат.

"Числата са моментна картина на електоралните нагласи към средата на октомври. Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение“, коментират от агенцията.

Социолозите уточняват, че остава неизвестно доколко декларираната подкрепа ще се превърне в реални гласове в изборния ден.

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