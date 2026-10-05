Според проучване на „Мяра“: Йотова с убедителна преднина пред Гюров при президентски вот

Ако президентските избори се провеждаха в началото на октомври, двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев би получила подкрепата на 46,9% от анкетираните. Това показват данните от независимо проучване на социологическа агенция „Мяра“, цитирани от БТА.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 25,3% подкрепа.

За Костадин Костадинов и Петър Волгин биха гласували 8,8% от участниците в изследването, а двойката Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева събира 4,2%.

Подкрепа от 2,7% получават Иван Христанов и Стоянка Черкезова, докато Радостин Василев и Красимир Манов са с 2,2%.

Сред останалите потенциални кандидати със стойности около 1% се открояват Георги Димов, Ивайло Симеонов и Росен Миленов. Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 2,3% от анкетираните.

Декларираната в проучването избирателна активност е 35,4%.

От „Мяра“ подчертават, че резултатите не представляват прогноза за изхода от президентските избори, а отразяват нагласите на респондентите към момента на провеждане на изследването.

Проучването е проведено между 26 септември и 4 октомври чрез преки лични интервюта и онлайн анкета сред 1000 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 процентни пункта при 50% дялове. Един процент от цялата извадка, а не от заявилите намерение да гласуват, съответства на приблизително 53 000 души.