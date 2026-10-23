София става световна столица на суинга: Над 500 танцьори от 43 държави се събират за ILHC Europe 2026

Над 500 танцьори от 43 държави пристигнаха в София за петото издание на International Lindy Hop Championships Europe (ILHC Europe) – едно от най-значимите международни събития в света на суинг танците. От 22 до 26 октомври българската столица е домакин на състезания, концерти, танцови работилници и вечерни партита, които събират професионалисти и любители на линди хоп от цял свят.

Повече от 400 състезатели се очаква да премерят сили в различните категории на шампионата. Събитието се организира от „Линди Хоп България“ и превръща пространствата около Националния дворец на културата в международна сцена за суинг културата.

Именно там и репортер на ТАРАЛЕЖ успя да поговори с участници от Швейцария, които ще се включат в надпреварата.

"Този уикенд в София за нас е много важен, защото можем да се съберем, да се срещнем и поговорим. Благодарни сме, че българите ни приемат така топло, чувстваме се страхотно във всяко едно отношение, благодарим!", сподели Ема Шоле от Швейцария.

Ема разказва, че това е второто й посещение в София и е много впечатлена от оживените улици и приветливите хора, които винаги имат желание да говорят с чужденците на английски.

16 състезателни категории и път към световните финали

Програмата на ILHC Europe 2026 включва 16 състезателни категории, в които участниците демонстрират техника, музикалност, импровизация и артистичност.

Публиката ще види изпълнения на двойки, солови танцьори и отбори, както и специални хореографии и танцови битки.

"Обичаме всичко, свързано със суинга, с това да го танцуваш, както и културата като цяло. Вълнуваме се. Аз съм от Цюрих, има хора от различни държави, много е разнообразно", споделя друг участник пред репортера на ТАРАЛЕЖ.

Сред най-атрактивните формати са състезанията, в които партньорите се определят чрез жребий. Танцьорите трябва да изградят изпълнението си на момента, без предварително да знаят с кого ще танцуват.

ILHC Europe е част от международната система на International Lindy Hop Championships, а победителите в определени категории получават възможност за директно класиране за световните финали в Ню Йорк.

Световни звезди на суинга пристигат в България

Сред международните гости и преподаватели са някои от най-разпознаваемите имена в съвременната суинг общност.

В София пристигат Реми Куаку Куаме от Франция, Хелена Канини от Хърватия, Фрида Сегердал от Швеция, Скай Хъмфрис от САЩ, Бианка Локатели от Италия и Нилс Андрен от Швеция.

Програмата включва специализирани танцови занимания и майсторски класове, в които участниците могат да усъвършенстват уменията си под ръководството на международни преподаватели.

Пет вечери с музика на живо и танци до сутринта

Събитието не е предназначено единствено за професионални танцьори. Организаторите предвиждат вечерни партита, отворени и за широката публика.

Основните състезания се провеждат в Театър „Азарян“, а част от най-интересните финални битки са включени във вечерната програма на City Stage, в подлеза на НДК.

За музикалната атмосфера ще се погрижат френската формация Carolina Reapers и българските групи Oldie Goldies и Old Sea Company.

Организаторите обещават повече от 30 часа социални танци и пет вечери, посветени на суинг музиката.

От Харлем до София – историята на линди хоп

Линди хоп възниква през 20-те и 30-те години на XX век сред афроамериканската общност в Харлем, Ню Йорк. Танцът се развива заедно с джаз и суинг музиката и се отличава със свободата на импровизацията, динамичните движения и взаимодействието между партньорите.

International Lindy Hop Championships има за цел не само да отличава най-добрите състезатели, но и да съхранява културното наследство на танца.

Провеждането на европейското издание в София затвърждава присъствието на България на международната суинг сцена.

Събитието е отворено и за любители

Всички основни локации на шампионата са разположени в района на НДК, на пешеходно разстояние една от друга.

Посетителите могат да наблюдават състезанията, да слушат музика на живо и да се включат във вечерните танцови партита, дори да нямат предишен опит с линди хоп.

Подробности за програмата, участниците и възможностите за посещение са публикувани на официалния сайт на събитието – https://europe.ilhc.com/.