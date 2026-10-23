Подозрително устройство в самолета забави връщането на "Левски" в България

Багаж с подозрително електронно устройство в него забави завръщането на футболистите на "Левски" в България.

Самолетът на "сините" трябваше да излети в 14:00 ч. българско време.

Само че съмнително електронно устройство в един от багажите отложи тръгването от Прага. От един от куфарите се чувало... вибриране.

След повторна проверка на властите, самолетът потегли с около 20 минути закъснение и със заключението, че става дума за електрическа машинка за подстригване. Футболисти, треньори и фенове на Левски трябва да пристигнат у нас около 14:40 ч. българско време.

"Сините" летят към София след мача срещу Виктория Пилзен в четвъртък, 22 октомври. В него шампионите на България постигнаха първи успех в редовния сезон на Лига Европа тази година. Така те се изкачиха на 17-о място в класирането.

С трите точки в актива си, от "Левски" обаче ще трябва да почакат преди да се завърнат при нас. "Левски" игра на кокетния стадион в Пилзен пред огромна българска агитка.

През цялото време феновете от България подкрепяха пламенно тима, като това не остана незабелязано от световните канали.