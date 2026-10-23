Еду Гаспар пое съветническа роля и в английския Нортхемптън

Еду Гаспар беше назначен за съветник на ръководството на английския Нортхемптън. Новината беше официално потвърдена от клуба, който се състезава в Лига 2.

Назначението идва около месец след придобиването на Нортхемптън от бразилски консорциум, в който участва бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато. Английският тим преминава през труден период и заема 23-ото място в класирането.

Преди да се присъедини към ръководната структура на Левски, Еду работеше в Нотингам Форест. Новата му роля не е изненада, тъй като Gemcorp Capital на собственика на „сините“ Атанас Бостанджиев е инвеститор в Sports Alpha Capital - групата, която придоби мажоритарния пакет акции на Нортхемптън.

Вицепрезидентът на английския клуб Жоао Хавиер лично представи Еду по време на специално събитие.

„Много сме горди, че Алекс Пато и Еду са с нас. С Еду станахме приятели, докато той работеше в Нотингам Форест, и го помолих да ми помогне да науча повече за английския футбол“, заяви Хавиер.

Той уточни, че бразилецът няма да участва във всекидневното управление на Нортхемптън, а ще оказва съдействие при необходимост.

„Еду е старши съветник на един от нашите партньори и изпълнява тази роля както за Левски София, така и тук. Ще ни помага по спортните въпроси, когато се допитваме до него. Клубът няма да бъде част от структура с мултиклубна собственост“, допълни вицепрезидентът.