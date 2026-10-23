19 млади военни лекари получиха първото си офицерско звание във ВМА

19 млади военни лекари получиха първото си офицерско звание "лейтенант" на тържествена церемония във Военномедицинската академия (ВМА). Президентът Илияна Йотова, която е и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, връчи дипломата и пагоните на първенеца на випуск "Априлски - 2026" лейтенант Благовест Лигов, съобщиха от президентската прессслужба.

По време на церемонията държавният глава прие почетния караул на курсанти от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Новите 19 военни лекари са четвъртият випуск, завършил шестгодишния курс на обучение по съвместната тристранна програма между Военномедицинската академия, Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна.

В обръщението си към випускниците президентът Йотова подчерта значението на подготовката им както за Българската армия, така и за медицинската професия.

"В обучението си младите военни медици научиха да бъдат както истински доблестни воини, така и лекари, които надграждат знанията си в медицинската наука. Те служат на Българската армия и защитават Родината в трудните условия, в които живеем, и са наше национално богатство", заяви Илияна Йотова.

Обучението по програмата съчетава медицинска подготовка и военно образование, като завършилите придобиват квалификация за работа като военни лекари.

С присвояването на първото офицерско звание 19-те випускници завършват важен етап от професионалната си подготовка и поемат по пътя на службата във военномедицинската система.