Новини
Търси
Подкаст
Общество

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици
БТА

19 курсанти от випуск „Априлски-2026“ ще започнат службата си в Българската армия след завършването на съвместната програма на ВВМУ, МУ - Варна и ВМА

На церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск „Априлски-2026“ със специалност „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ ще присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 10:00 часа във Военномедицинската академия (ВМА) Илияна Йотова ще приеме почетния караул от курсанти на Военноморското училище. Държавният глава ще връчи дипломата и пагоните на първенеца на випуска и ще приветства младите военни лекари и гостите на церемонията.

Първите си офицерски пагони ще получат общо 19 курсанти, с което ще поставят началото на службата си в Българската армия. Те са четвъртият випуск военни медици, завършващи съвместната програма на ВВМУ, Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Военномедицинската академия. Както се посочва в съобщението, обучението им съчетава медицинска подготовка и военни умения, съобразени със специфичните изисквания на военната служба.

Сред поканените на церемонията са министърът на отбраната, министърът на здравеопазването, министърът на образованието, началникът на отбраната, представители на военни структури и други официални гости, съобщават от ВМА.

Началото на проекта „Военен лекар“ е поставено през 2017 г. Специалността „Медицина“ в МУ - Варна се изучава съгласно най-високите национални и международни стандарти. Във Военноморското училище курсантите придобиват умения за управление на катер и яхта, преминават водолазна подготовка и се обучават на оцеляване в различни условия. Те могат също да управляват виртуални кораби чрез най-модерните симулатори в Европа и да общуват с курсанти от целия свят, информират от ВМА.

Военномедицинската подготовка е водеща през последните три години от обучението. Тя обхваща организацията на медицинското обслужване, превантивната военна медицина, военномедицинското снабдяване и управление, военномедицинската експертиза, военната хирургия, военната токсикология и други направления.

На новите военни лекари след завършването им се предоставя възможност за специализация във ВМА, където ще бъдат обучавани от доценти и професори на световно ниво, посочват от лечебното заведение. Сред приоритетните специалности за тях са хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, психиатрия, пластична хирургия и изгаряния, вирусология, спешна медицина, инфекциозни заболявания и епидемиология.

Още по темата

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта

"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се свива до 14,5 процентни пункта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

Въвеждат временни ограничения на граничния пункт Русе - Гюргево

Въвеждат временни ограничения на граничния пункт Русе - Гюргево

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

Може ли да загубим правото си на глас, ако не гласуваме на избори?

Може ли да загубим правото си на глас, ако не гласуваме на избори?

Водещи

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

  • Преди 1 минута
Въвеждат временни ограничения на граничния пункт Русе - Гюргево

Въвеждат временни ограничения на граничния пункт Русе - Гюргево

  • Преди 1 минута
Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

  • Преди 10 минути
Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

  • Преди 17 минути
56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

  • Преди 22 минути
Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

  • Преди 37 минути
Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

  • Преди 37 минути
"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

  • Преди 45 минути
Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

  • Преди 52 минути
Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

  • Преди 60 минути
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

  • Преди 1 час
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

  • Преди 1 час