Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

На церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск „Априлски-2026“ със специалност „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ ще присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 10:00 часа във Военномедицинската академия (ВМА) Илияна Йотова ще приеме почетния караул от курсанти на Военноморското училище. Държавният глава ще връчи дипломата и пагоните на първенеца на випуска и ще приветства младите военни лекари и гостите на церемонията.

Първите си офицерски пагони ще получат общо 19 курсанти, с което ще поставят началото на службата си в Българската армия. Те са четвъртият випуск военни медици, завършващи съвместната програма на ВВМУ, Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Военномедицинската академия. Както се посочва в съобщението, обучението им съчетава медицинска подготовка и военни умения, съобразени със специфичните изисквания на военната служба.

Сред поканените на церемонията са министърът на отбраната, министърът на здравеопазването, министърът на образованието, началникът на отбраната, представители на военни структури и други официални гости, съобщават от ВМА.

Началото на проекта „Военен лекар“ е поставено през 2017 г. Специалността „Медицина“ в МУ - Варна се изучава съгласно най-високите национални и международни стандарти. Във Военноморското училище курсантите придобиват умения за управление на катер и яхта, преминават водолазна подготовка и се обучават на оцеляване в различни условия. Те могат също да управляват виртуални кораби чрез най-модерните симулатори в Европа и да общуват с курсанти от целия свят, информират от ВМА.

Военномедицинската подготовка е водеща през последните три години от обучението. Тя обхваща организацията на медицинското обслужване, превантивната военна медицина, военномедицинското снабдяване и управление, военномедицинската експертиза, военната хирургия, военната токсикология и други направления.

На новите военни лекари след завършването им се предоставя възможност за специализация във ВМА, където ще бъдат обучавани от доценти и професори на световно ниво, посочват от лечебното заведение. Сред приоритетните специалности за тях са хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, психиатрия, пластична хирургия и изгаряния, вирусология, спешна медицина, инфекциозни заболявания и епидемиология.