Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Президентът Илияна Йотова поиска оставката на шефа на Националната служба за охрана Емил Тонев. Това заяви тя пред журналисти, часове след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Колтуклиева пострада при инцидент пред централата на „Прогресивна България“, когато се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

Случаят предизвика обществена и политическа реакция, а действията на охранителния екип станаха обект на проверка.