Новини
Търси
Подкаст
Политика

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Президентът е категорична, че случилото се със Соня Колтуклиева е недопустимо

Президентът Илияна Йотова поиска оставката на шефа на Националната служба за охрана Емил Тонев. Това заяви тя пред журналисти, часове след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. 

Колтуклиева пострада при инцидент пред централата на „Прогресивна България“, когато се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

Случаят предизвика обществена и политическа реакция, а действията на охранителния екип станаха обект на проверка.

Още по темата

Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

„Демократична България“ поиска оставките на председателя на парламента и началника на НСО

„Демократична България“ поиска оставките на председателя на парламента и началника на НСО

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента

ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента

"Мяра": Йотова и Вълчев получават 43,4% подкрепа, Гюров и Кандев - 28,9%

"Мяра": Йотова и Вълчев получават 43,4% подкрепа, Гюров и Кандев - 28,9%

Водещи

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

  • Преди 6 минути
Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

  • Преди 8 минути
Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

  • Преди 12 минути
ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

  • Преди 17 минути
Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

  • Преди 23 минути
53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

  • Преди 24 минути
Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

  • Преди 32 минути
26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

  • Преди 32 минути
74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

  • Преди 37 минути
Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

  • Преди 38 минути
19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

Европарламентът призова Съвета на ЕС да обяви йеменските бунтовници хути за терористична организация

Европарламентът призова Съвета на ЕС да обяви йеменските бунтовници хути за терористична организация

  • Преди 48 минути