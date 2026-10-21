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Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията
Снимка: БТА

Според него доходите намаляват, цените се увеличава

"Не мога да разбера Илияна Йотова защо се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата. Те просто я скриха" - това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като депутатите два пъти не събраха кворум за извънредно заседание, което да разгледа казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

"Нека да дойде, да обяснят, тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише нещо", каза Пеевски.

По неговите думи "управляващите са в пълна истерия".

"Само насилие, само използване на МВР, специалните, служби, натиск върху кметове и партии. Наблюдавам днес резултатите от социологическите агенции, виждам какви са им притесненията", каза още той.

"Доходите на хората - пълна лъжа. Цените - пълна лъжа. Когато имаше назначен от правителството на Росен Желязков особен представител на "Лукойл", цените на горивата бяха наполовина. Сега са по две", каза още Пеевски. 

Според него доходите намаляват, цените се увеличават, а управляващите "от пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората". Не напълниха ли касите за шест месеца, попита Пеевски. 

Таралеж припомня - липсата на кворум провали днешното заседание на парламента, на което трябваше да бъде обсъдено помилването на т.нар. "Петрички Ескобар" - Огнян Атанасов.

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