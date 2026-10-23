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Зам.-кметът Коджаисуф ще ръководи Община Сунгурларе

Зам.-кметът Коджаисуф ще ръководи Община Сунгурларе
Снимка: БТА

Докато кметът Димитър Гавазов е в ареста

Заместник-кметът Хабибе Коджаисуф ще ръководи временно Община Сунгурларе, докато кметът Димитър Гавазов е в ареста. Той вече е подписал заповед, с която ѝ възлага да изпълнява функциите му, предаде БНР.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация задържането на кмет не води автоматично до прекратяване на правомощията му. Затова Гавазов запазва поста си, а Коджаисуф ще поеме текущото управление на общината в негово отсъствие.

Решението идва, след като в четвъртък вечерта Бургаският окръжен съд остави в ареста кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние.

Димитър Гавазов беше задържан при специализирана операция на ГДБОП в Община Сунгурларе. Според прокуратурата той, кметът на Белица Радослав Ревански и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Разследващите твърдят, че предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Арестът на Гавазов предизвика протести пред Съдебната палата в Бургас. Десетки жители на Сунгурларе и Руен, както и представители на местната власт, се събраха в негова подкрепа. Кметът на Руен Ахмед Мехмед изрази съмнения, че действията срещу Гавазов са политически мотивирани.

По време на съдебното производство се появиха и твърдения за оказван натиск върху свидетели. Експертът по обществени поръчки в Община Сунгурларе Петър Мушиев заяви, че е бил подложен на психологически натиск при даването на показания. Тези твърдения не са установени като факти от съда.

Бургаският окръжен съд постанови задържане под стража на Гавазов, като разследването продължава.

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