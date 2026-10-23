Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници
АР/БТА

Обменът остава една от малкото области, в които Москва и Киев продължават да поддържат пряк контакт

Русия и Украйна извършиха поредна размяна на военнопленници, като всяка от двете страни предаде по 270 души, съобщиха руски информационни агенции, цитирани от Ройтерс.

Освободените руски военнослужещи са отведени в Беларус, откъдето ще бъдат транспортирани до Русия след оказване на необходимата медицинска и психологическа помощ, съобщи руското министерство на отбраната.

Украинският президент Володимир Зеленски също потвърди размяната. По думите му Украйна е върнала 270 свои граждани, сред които девет цивилни.

Предишната голяма размяна между двете страни беше осъществена на 19 август, когато от руски плен бяха освободени 103-ма украинци. По-късно същия месец Москва върна още 10 души, припомня Ройтерс.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. двете страни са разменили хиляди военнопленници. Обменът остава една от малкото области, в които Москва и Киев продължават да поддържат пряк контакт въпреки продължаващите бойни действия.

Днешната размяна последва обмен на телата на загинали военнослужещи, извършен ден по-рано. Русия е предала 252 тела и е получила 25 в замяна, съобщава беларуската информационна агенция БелТА.

 
 
 

Още по темата

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Русия атакува товарен кораб и пристанищна инфраструктура в Украйна

Русия атакува товарен кораб и пристанищна инфраструктура в Украйна

Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?

Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Израелски министър нареди събаряне на арабски селища край мястото на нападението на Западния бряг

Израелски министър нареди събаряне на арабски селища край мястото на нападението на Западния бряг

Стрелба край Париж: Един загинал и най-малко четирима ранени

Стрелба край Париж: Един загинал и най-малко четирима ранени

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Водещи

Меси: Злонамерените критики засегнаха семейството ми

Меси: Злонамерените критики засегнаха семейството ми

  • Току-що
Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

  • Преди 8 минути
Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

  • Преди 18 минути
Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

  • Преди 22 минути
Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

  • Преди 28 минути
Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

  • Преди 33 минути
Неймар разкри плановете си след края на кариерата

Неймар разкри плановете си след края на кариерата

  • Преди 35 минути
Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

  • Преди 36 минути
ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

  • Преди 37 минути
Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

  • Преди 50 минути
Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

  • Преди 55 минути