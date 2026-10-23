Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

Русия и Украйна извършиха поредна размяна на военнопленници, като всяка от двете страни предаде по 270 души, съобщиха руски информационни агенции, цитирани от Ройтерс.

Освободените руски военнослужещи са отведени в Беларус, откъдето ще бъдат транспортирани до Русия след оказване на необходимата медицинска и психологическа помощ, съобщи руското министерство на отбраната.

Украинският президент Володимир Зеленски също потвърди размяната. По думите му Украйна е върнала 270 свои граждани, сред които девет цивилни.

Предишната голяма размяна между двете страни беше осъществена на 19 август, когато от руски плен бяха освободени 103-ма украинци. По-късно същия месец Москва върна още 10 души, припомня Ройтерс.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. двете страни са разменили хиляди военнопленници. Обменът остава една от малкото области, в които Москва и Киев продължават да поддържат пряк контакт въпреки продължаващите бойни действия.

Днешната размяна последва обмен на телата на загинали военнослужещи, извършен ден по-рано. Русия е предала 252 тела и е получила 25 в замяна, съобщава беларуската информационна агенция БелТА.