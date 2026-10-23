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Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна
АР/БТА

Междувременно в руския Пермски край украински дрон е нанесъл щети по промишлен обект

Над 500 000 души в Украйна останаха без електричество след руски удари по енергийни обекти в шест области на страната през изминалата нощ, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украинския заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов.

Междувременно в руския Пермски край украински дрон е нанесъл щети по промишлен обект. Губернаторът на региона Дмитрий Махонин съобщи за инцидента, като определи пораженията като незначителни, без да разкрива подробности за засегнатото съоръжение.

Руската медия „Астра“ съобщи в канала си в Telegram, че украински дронове са атакували химическия завод „Азот“ в град Березники.

По информация на местни жители в района е била задействана противовъздушната отбрана, а над промишления комплекс се е издигал дим. Заводът „Азот“ е собственост на компанията „Уралхим“, уточнява „Астра“.

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