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Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир
Снимка: AP/БТА

Румънският президент предупреждава за зачестяващи руски провокации в Европа и заявява, че страните от ЕС и НАТО трябва да запазят спокойствие и да се подготвят за хибридни атаки

Русия засега изглежда по-склонна да засилва военните действия в Украйна, отколкото да търси прекратяване на войната. Това заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за "Блумбърг", като обърна внимание на зачестяващите провокации, приписвани на Москва в Европейския съюз.

"Руснаците се опитват да ескалират ситуацията, да провокират всички европейски държави. Не бива да се въвличаме в този процес на ескалация", подчерта Дан.

По думите му държавите членки на НАТО са стигнали до извода, че трябва да подобрят готовността си за реакция, като същевременно запазят самообладание "да реагират на тези провокации и да запазят самообладание".

Въпреки дипломатическите усилия за постигане на мир войната в Украйна продължава, а последните инициативи за договаряне на споразумение идват от САЩ. Според коментара на "Блумбърг" американският президент Доналд Тръмп изглежда насочва по-голяма част от отговорността за постигането на сделка към Украйна, отколкото към Русия.

Никушор Дан изразява надежда, че Тръмп ще успее да договори споразумение между Москва и Киев, но не смята, че руската страна е готова за подобна стъпка на този етап.

Румънският президент посочва още, че докато ситуацията остава непроменена, страните от ЕС, включително Румъния, се стремят да ограничат напрежението, като паралелно с това се подготвят за възможни хибридни атаки от страна на Русия.

"Искаме да запазим спокойствие и да сваляме всички дронове, които навлизат на наша територия или в териториалните ни води", заяви Дан.

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