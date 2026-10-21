В Румъния откриха останки от катастрофирал дрон в окръг Бузъу

Останки от катастрофирал дрон са открити днес в румънския окръг Бузъу, съобщи информационната агенция Аджерпрес.

На мястото са изпратени експерти от Министерството на националната отбрана и Румънската разузнавателна служба, които да извършат проверка на намерените останки.

По информация на местните власти дронът е открит в селището Мошещ, в община Робяска. Сигналът до спешния телефон 112 е подаден от местен жител.

Окръг Бузъу се намира в източната част на Румъния, но няма обща граница с Украйна.

По-рано днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че през нощта радарите са засекли група въздушни цели североизточно от украинския град Вилкове, разположен в делтата на Дунав.

В отговор на ситуацията румънските власти са изпратили превантивно предупреждение до населението в северната и източната част на окръг Тулча чрез системата РО-АЛЪРТ. В съобщението на министерството се посочва, че не е било установено нарушение на румънското въздушно пространство.