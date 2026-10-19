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Русия показа видео от атака край Одеса, но кадрите може да разкриват удар по танкер край Румъния

Русия показа видео от атака край Одеса, но кадрите може да разкриват удар по танкер край Румъния

Анализ на специализирания морски портал Maritime.bg показва, че на кадрите вероятно е заснет танкерът WINE TRADER, атакуван на 15 октомври в изключителната икономическа зона на Румъния

Видеозапис, публикуван от руското Министерство на отбраната като доказателство за успешна атака срещу кораб в района на Одеса, предизвика съмнения относно действителното място на удара. Анализ на специализирания морски портал Maritime.bg показва, че на кадрите вероятно е заснет танкерът WINE TRADER, атакуван на 15 октомври в изключителната икономическа зона на Румъния.

Видеото беше разпространено и от руската държавна информационна агенция ТАСС. Според официалната версия на Москва то документира военна операция срещу плавателен съд край украинското крайбрежие.

Експерти от Maritime.bg обаче откриват редица прилики между показания кораб и WINE TRADER, който пострада при нападение с дрон в Черно море.

Какво разкриват кадрите?

Според анализа силуетът на плавателния съд, разположението на пораженията и обстоятелствата около атаката съответстват на известната информация за инцидента с WINE TRADER.

На публикувания запис се виждат пожари в надстройката и по главната палуба на кораба. Подобни щети са документирани и на снимките, разпространени от румънските власти след нападението.

Друг съществен детайл е, че атакуваният съд се намира на котва. WINE TRADER също е бил закотвен в момента на удара.

За разлика от обичайните черно-бели изображения от инфрачервени камери, руското видео съдържа и кратки цветни кадри, които позволяват по-подробно сравнение на двата плавателни съда.

Спасителен катер може да се окаже ключово доказателство

Maritime.bg е проучил и сателитни изображения от 15 октомври, когато в 06:58 часа е бил подаден сигнал за бедствие от WINE TRADER.

След получаването му румънската агенция за морско спасяване ARSVOM е изпратила към мястото спасителния катер APOLLO.

Именно плавателен съд с характерния червен цвят на спасителния катер се забелязва и във видеоматериала на руското военно министерство.

Според изданието допълнително сходство има и в метеорологичните условия. Облачността на руските кадри съответства на тази от сателитните изображения и снимките на румънските спасителни служби.

Тези обстоятелства пораждат предположението, че Москва може да е публикувала кадри от нападението срещу WINE TRADER, представяйки ги като операция край Одеса.

Седем моряци остават в неизвестност

След атаката срещу WINE TRADER седем членове на екипажа са в неизвестност, според цитираната информация.

Случаят повдига сериозни въпроси за безопасността на търговското корабоплаване в Черно море, особено предвид близостта на нападението до териториалните води на Румъния – държава членка на НАТО.

Само часове преди удара срещу WINE TRADER друг танкер – YARA J, също е бил атакуван с дронове в румънски териториални води. До момента няма категорично оповестена от Букурещ информация кой стои зад това нападение.

Междувременно в събота румънски изтребители F-16 са се намесили при нова потенциална заплаха за търговски кораб край Сулина.

Ако предположенията на Maritime.bg бъдат потвърдени, публикуваният от руското военно министерство запис може да се превърне във важно доказателство при установяването на отговорността за атаката срещу WINE TRADER.

Към момента идентичността на кораба от видеото и обстоятелствата около нападението не са потвърдени независимо.

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