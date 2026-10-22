Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Прокуратурата разследва предполагаема схема за търговия с влияние при обществени поръчки на обща стойност около 7 млн. евро в община Сунгурларе. Според разследващите определени фирми са могли да получават предимство при избора на изпълнители срещу договорени плащания в размер на между 25 и 35% от стойността на поръчките.

Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседание на Окръжния съд, на което се разглежда искането за задържане под стража на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански.

По думите на Илиев Димитър Гавазов е оказвал влияние върху служители на община Сунгурларе, участващи в комисиите за избор на изпълнители. Това е една от основните версии, по които работи прокуратурата.

Според обвинението другият участник в предполагаемия престъпен сговор, Христо Широков, е намирал фирми, желаещи да участват в процедурите, и ги е свързвал с останалите лица. На организирани срещи са били обсъждани сумите и документите, необходими за кандидатстване.

Прокуратурата твърди още, че Радослав Ревански е осигурявал логистична подкрепа във връзка с финансирането на проектите чрез средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавен фонд "Земеделие". Според Илиев тази роля е била свързана с позицията на Ревански като заместник-председател на сдружение на общините.

Проверяваните обществени поръчки са за различни дейности, включително изграждане на улици и ремонт на обществени сгради. Разследващите имат съмнения и за други процедури извън вече установените.

Предстои финансов одит на община Сунгурларе, както и назначаване на експертизи, които трябва да установят дали са нанесени щети на бюджета и какъв е евентуалният им размер.

В хода на разследването се проверява и дейността на дружеството "Вера Строй". По думите на прокурор Илиев фирмата често фигурира в обществени поръчки и има връзки с лица, близки до Ревански.

Прокуратурата събира информация за собствеността на дружеството, свързаните с него лица и данни за пътувания в чужбина на кмета на Белица и семейството му, за които се проверява дали са били финансирани от фирмата.

Илиев уточни, че община Белица не е обект на настоящото разследване.

По-рано Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че на трима души са повдигнати обвинения за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според държавното обвинение предполагаемата дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Димитър Гавазов и Радослав Ревански бяха задържани при специализирани операции на ГДБОП на 20 и 21 октомври. Христо Широков към момента е под домашен арест по друго наказателно производство, свързано с разследване за престъпления във ВиК - Бургас.

Двамата кметове бяха доведени под конвой в съдебната зала. На влизане Ревански заяви: "Да не си играят с етническия мир, играят си с огъня".

Защитникът на Гавазов коментира, че според него не са събрани достатъчно доказателства и липсват конкретни твърдения от страна на прокуратурата.

Междувременно служители на общинската администрация в Сунгурларе и жители на града се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет.

Кметът на Руен Ахмед Мехмед изрази съмнения за политически мотиви зад арестите и проверките в общините.

Разследването продължава, като към момента изложените от прокуратурата твърдения не представляват установена с влязла в сила присъда вина.