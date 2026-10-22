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Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдебният спор е свързан с епизод на разследващото предаване Panorama, в който са съединени два различни откъса от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. – деня на щурма на Капитолия във Вашингтон

Федерален съдия в САЩ разпореди президентът Доналд Тръмп да даде показания под клетва до 11 декември по делото, което води срещу британската обществена медия BBC. Американският държавен глава настоява за обезщетение от 10 млрд. долара заради начина, по който негова реч е била монтирана в документално предаване.

Съдебният спор е свързан с епизод на разследващото предаване Panorama, в който са съединени два различни откъса от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. – деня на щурма на Капитолия във Вашингтон.

Според американския президент монтажът е представил думите му по подвеждащ начин.

Тръмп трябва да даде показания до 11 декември

По време на съдебното заседание адвокатът на BBC Чарлз Тобин е посочил, че защитата все още не е успяла да разпита Тръмп, въпреки че до края на периода за събиране на доказателства остават само два месеца.

Първоначално разпитът е бил насрочен за 16 октомври, но президентът го е отменил, като се е позовал на „въпроси от национално значение“.

Същия ден Тръмп е участвал в предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия, във връзка с междинните избори, както и в събитие за набиране на средства в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

След като разпитът не се е състоял, адвокатите на BBC са поискали съдът да задължи президента да се яви.

Федералният магистратски съдия Енжолике Лет е постановила, че Тръмп трябва да даде показания най-късно до 11 декември, освен ако срокът за събиране на доказателства не бъде удължен.

Защо Тръмп съди BBC за 10 млрд. долара?

Делото е заведено във Флорида и е свързано с начина, по който BBC е представила речта на Тръмп преди нападението срещу Капитолия през януари 2021 г.

В исковата молба се твърди, че британската медия умишлено и злонамерено е манипулирала изказването му чрез монтаж на отделни части от речта.

Според Тръмп това е създало подвеждащо впечатление за думите и посланията му.

Исканото обезщетение възлиза на 10 млрд. долара, или приблизително 7,4 млрд. британски лири.

Предстоящият разпит е част от процедурата по събиране на доказателства, при която страните могат да изискват документи и свидетелски показания преди разглеждането на спора по същество.

Съдебното разпореждане не представлява решение по основателността на претенциите на Тръмп срещу BBC.

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