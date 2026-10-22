Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Административният съд във Варна образува ново дело по жалба на собственик на жилищна сграда в местността "Баба Алино" край града. Той оспорва заповед на Община Варна за спиране на строителството на пет едноетажни къщи, съобщиха от съда.

Освен отмяна на административния акт, собственикът настоява изпълнението на заповедта да бъде спряно до окончателното решаване на спора.

Искането му включва и възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в неговата сграда, които бяха прекъснати в рамките на предприетите действия срещу строежите в местността.

Според жалбоподателя сградата е напълно завършена още през декември 2024 г., поради което не съществува текущ строителен процес, който да подлежи на спиране.

Случаят е част от продължаващите административни и съдебни спорове около строителството в местността "Баба Алино".

През септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет строежа в района, определени от местната власт като незаконни.

Преди това бяха предприети и действия по прекъсване на комуналните услуги. Електроразпределителното дружество спря подаването на ток към пет постройки, а впоследствие ВиК - Варна прекъсна и водоснабдяването на пет сгради в местността.

Още през август Административният съд във Варна определи, че събарянето на сградите може да бъде предприето след окончателното решаване на заведените дела по същество.

Новото производство ще разгледа оспорването на заповедта за спиране на строителството и направеното искане за преустановяване на изпълнителните действия до разрешаване на спора.