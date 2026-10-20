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Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“
Снимка: БТА

Въпросните производства са част от съдебна битка, включваща общо 12 дела

Нови съдебно-технически експертизи бяха разпоредени от Административния съд във Варна по още четири казуса, свързани с принудителното събаряне на постройки в местността „Баба Алино“.

Решението идва след серия от открити заседания, а производствата по тези четири дела са отложени за първите дни на декември, уточниха от пресцентъра на съдебната институция.

Въпросните производства са част от съдебна битка, включваща общо 12 дела. Те бяха заведени от компаниите „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД, които обжалват актовете на варненския кмет Благомир Коцев за премахването на 12 многофамилни сгради с общо 40 апартамента в тях.

Процесът по казуса се развива поетапно, като в края на септември съдът вече назначи подобни експертизи по други две от делата. Преди това Община Варна предприе административни мерки и блокира достъпа до пет обекта в местността, определяйки ги като незаконни строежи.

Още през август магистратите постановиха, че реалното събаряне на постройките в „Баба Алино“ не може да започне, преди съдът да се произнесе с окончателни решения по същество на споровете.

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