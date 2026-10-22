Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици привърженици посрещнаха Лионел Меси в испанския град Овиедо, където футболната звезда ще бъде удостоен с наградата „Принцеса на Астурия“ за спорт.

Аржентинецът пристигна тази сутрин от Съединените щати заедно със съпругата си Антонела Рокуцо и своя асистент Пепе Коста. Пред хотел „Реконкиста“ той беше приветстван от президента на фондация „Принцеса на Астурия“ Ана Исабел Фернандес.

Много от феновете чакаха от ранни зори, за да видят Меси. По традиция посрещането беше съпроводено от изпълнения на гайди.

Носителят на осем „Златни топки“ поздрави привържениците, раздаде автографи и благодари за топлото отношение. Появата му предизвика силни емоции сред присъстващите, съобщава „Мундо Депортиво“.

Посещението на Меси в Овиедо ще продължи около 48 часа. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в петък следобед в театър „Кампоамор“.

Преди това аржентинецът ще се срещне с представители на студентската и академичната общност в Астурия. За събитието са избрани 3000 младежи при близо 20 000 подадени заявления.