На живо: Нордселанд - ЦСКА (Съставите)

ЦСКА гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Маркус Гиздол залага на Йоанис Питас и Леандро Годой в нападение, а капитан на отбора е Бруно Жордао.

Българският тим гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум започва в 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако на старта.

Срещата започна с натиск от старана на ЦСКА. Стефано Сенси отправи изстрел от границата на наказателното поле още в 1-та минута, но топката срещна горната греда след като Хансен я докосна.

Нордселанд - ЦСКА 0:0

Ето ги и съставите на двата отбора:

Нордселанд: Андреас Хансен, Стефан Акуа, Вилядс Нелсон, Николай Маркман, Ролф Норхайм, Йепе Янсен, Ноа Рьойкяер, Юхо Лахтеенмаки, Вилюм Бертелсен, Александър Линд, Ибрахим Адел.

Резерви: Принс Амоако, Петер Анкерсен, Марк Бринк, Йеспер Хансен Буск, Каспер Ериксон, Йонас Расмусен, Вилям Руткяер, Ламин Садио, Тобиас Салкуист, Ола Солбакен, Марио Уолкър, Мадс Хайде.

Треньор: Маркус Гиздол

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Дейвид Пастор, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Стефано Сенси, Бруно Жордао, Анжело Мартино, Леандро Годой, Йоанис Питас.

Резерви: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Джеймс Ето’о, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Исак Соле.

Треньор: Йенс Олсен