Новини
Търси
Подкаст
Спорт

На живо: Нордселанд - ЦСКА (Съставите)

На живо: Нордселанд - ЦСКА (Съставите)
БТА

Мачът започва в 19:45 часа

ЦСКА гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Маркус Гиздол залага на Йоанис Питас и Леандро Годой в нападение, а капитан на отбора е Бруно Жордао.

Българският тим гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум започва в 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако на старта.

Срещата започна с натиск от старана на ЦСКА. Стефано Сенси отправи изстрел от границата на наказателното поле още в 1-та минута, но топката срещна горната греда след като Хансен я докосна.

Нордселанд - ЦСКА 0:0

Ето ги и съставите на двата отбора:

Нордселанд: Андреас Хансен, Стефан Акуа, Вилядс Нелсон, Николай Маркман, Ролф Норхайм, Йепе Янсен, Ноа Рьойкяер, Юхо Лахтеенмаки, Вилюм Бертелсен, Александър Линд, Ибрахим Адел.

Резерви: Принс Амоако, Петер Анкерсен, Марк Бринк, Йеспер Хансен Буск, Каспер Ериксон, Йонас Расмусен, Вилям Руткяер, Ламин Садио, Тобиас Салкуист, Ола Солбакен, Марио Уолкър, Мадс Хайде.

Треньор: Маркус Гиздол

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Дейвид Пастор, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Стефано Сенси, Бруно Жордао, Анжело Мартино, Леандро Годой, Йоанис Питас.

Резерви: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Джеймс Ето’о, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Исак Соле.

Треньор: Йенс Олсен

Още по темата

Крум Савов пред ТАРАЛЕЖ: Сега е моментът ЦСКА да върне славата си в Европа

Крум Савов пред ТАРАЛЕЖ: Сега е моментът ЦСКА да върне славата си в Европа

По коя телевизия да гледаме Нордселанд - ЦСКА от Лига на конференциите?

По коя телевизия да гледаме Нордселанд - ЦСКА от Лига на конференциите?

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Водещи

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

  • Преди 1 минута
Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 6 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 11 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 15 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 16 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 20 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 24 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 27 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 29 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 42 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 48 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 53 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 57 минути