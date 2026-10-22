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Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври
АП/БТА

Властите предвиждат спиране на обществения транспорт и разширяване на вечерния час заради опасения от нови безредици

Френските власти обявиха забрана за провеждането на протести в Марсилия на 24 октомври, когато се очаква нова вълна от демонстрации в страната. Предвижда се и спиране на обществения транспорт, съобщава bTV.

Решението е взето на 22 октомври от местните власти заради опасения от повторение на насилието, което съпътства предишните протести.

Ограниченията са мотивирани с необходимостта от гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите.

Предвижда се и разширяване на вечерния час в централната част на Марсилия. Мерките ще обхванат както непълнолетни, така и пълнолетни граждани през нощите на събота срещу неделя и неделя срещу понеделник.

Марсилия беше сред най-силно засегнатите градове по време на безредиците на 17 октомври, когато се стигна до сблъсъци, вандализъм и разграбване на търговски обекти.

Още на 19 октомври властите наложиха временна забрана за публични събирания и демонстрации в целия град.

Междувременно движението на "Жълтите жилетки" обяви нова национална мобилизация за събота, 24 октомври. Недоволството е свързано с високите разходи за живот и социално-икономическата ситуация във Франция.

Засилените мерки показват опасенията на френските власти от нова ескалация на напрежението след размириците от предходния уикенд.

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