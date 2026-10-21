Неидентифицирани дронове са засечени над военни обекти във Франция

Няколко неразрешени полета на дронове в близост до военни обекти и над тях са регистрирани по време на военни учения в района на Тулон, съобщава френското издание „Льо Фигаро“, позовавайки се на изявление на френските военноморски сили.

Инцидентите са станали по време на съвместните учения Typhon, проведени между 5 и 16 октомври. Маневрите са били насочени към защитата на военното пристанище в Тулон.

От командването на Средиземноморската зона съобщават, че към момента няма данни за застрашаване на критична инфраструктура. По случаите е започнало съдебно разследване, а силите за сигурност са задействали предвидените системи за противодействие на дронове.

Според френската медия Ici Provence безпилотни апарати са били забелязани в района на военноморската база в Тулон, обект на Генералната дирекция по въоръжението в града, както и край 54-ти артилерийски полк в Йер.

По информация на анонимен източник дроновете са били по няколко при всяко засичане, като става дума за сравнително големи апарати.

Въпреки предприетите мерки, включително използването на системи за електромагнитно заглушаване, не са установени точният брой на дроновете и техните модели.