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Най-малко трима загинали в наводнения в Южна Франция

Най-малко трима загинали в наводнения в Южна Франция
Снимка: АП, БТА

Около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били евакуирани

Проливни дъждове в Южна Франция предизвикаха сериозни наводнения, при които загинаха най-малко трима души, а хиляди домакинства останаха без ток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Регионалните власти съобщиха в сряда, че бурята е довела до покачване на водните нива до „безпрецедентни“ стойности. Трима души са загинали, а един е пострадал при бурята, съобщиха властите.

Вестник „Ла Прованс“ съобщи, че две жени - на 86 и на 26 години, са били открити удавени в мазе в Лансон-Прованс, а 75-годишен мъж е загинал вследствие на бурята в Сен-Митр-ле-Ремпар.

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуирани.

Нанесени са значителни материални щети, като пътища и железопътни линии са блокирани. Прекъснати са и електропроводи и телефонни линии, допълниха властите.

Бурята „Адам“ вече предизвика тежки наводнения в Източна Испания, при които загинаха най-малко петима души.

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