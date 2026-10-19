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Наводненията в Испания взеха пета жертва: Придошла река отнесе млада жена

Наводненията в Испания взеха пета жертва: Придошла река отнесе млада жена
БТА

Жената се опитала да прекоси реката заедно с децата си въпреки предупрежденията на властите хората да стоят далеч от водоемите заради опасността от внезапни наводнения

35-годишна жена загина, след като беше повлечена от придошлите води на река по време на проливни дъждове в испанската автономна област Каталуния. С нейната смърт жертвите на наводненията в страната през последните две седмици достигнаха пет, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Трагедията се е разиграла снощи в Кабрера де Мар, на около 27 километра северно от Барселона. Жената се опитала да прекоси реката заедно с децата си въпреки предупрежденията на властите хората да стоят далеч от водоемите заради опасността от внезапни наводнения.

По информация на кмета на града Оскар Фернандес преди инцидента жената е присъствала на баскетболен мач. Заради интензивните валежи присъстващите били призовани да останат в спортното съоръжение и да не излизат навън.

След издирвателна операция спасителни екипи откриха тялото на жената в морето, потвърдиха от каталунската служба за гражданска защита.

Проливните дъждове блокираха пътища и железопътен транспорт

Заради опасните метеорологични условия властите в Каталуния призоваха населението да избягва пътувания, които не са наложителни. Част от пътната мрежа беше затворена, а движението на влаковете – ограничено.

Сериозни щети са нанесени и в други части на Испания. Проливните валежи засегнаха Валенсия, Аликанте и Алмерия, където водата заля жилищни сгради, отнесе автомобили и наложи затварянето на пътища.

Жителка на Алмерия, чиято търговска оранжерия е била унищожена от стихията, разказа пред местната телевизия „Каналсур“, че водата е придошла изключително бързо и е помела автомобили, останали на пътя.

Екстремните метеорологични явления зачестяват

Според учени повишаването на температурите вследствие на климатичните промени позволява на атмосферата да задържа повече влага, което увеличава риска от интензивни валежи и тежки наводнения.

Испания е сред европейските държави, особено уязвими към подобни екстремни явления.

През август проливни дъждове предизвикаха наводнение и свлачище в района на Понтеведра, в северозападната автономна област Галисия. Тогава загинаха две възрастни жени, а в седем области беше обявен жълт код за опасно време.

Бедствието последва продължителен период на рекордни горещини, довели до опустошителни горски пожари в различни части на страната.

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