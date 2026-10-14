Студен въздух нахлува в България: Дъжд, сняг и силен вятър в края на седмицата

Студен въздух ще нахлуе в България в петък, като ще донесе понижение на температурите, силен северен вятър и валежи от дъжд, а в планините над 1300 метра ще завали сняг. Преди това обаче страната ни ще се радва на повече слънчеви часове, след като продължителната валежна обстановка постепенно отшумява.

През изминалия ден най-значителни количества дъжд са отчетени в Ахтопол - 22 литра на квадратен метър. Най-силни са били поривите на вятъра в Сливен, където са достигнали 28 метра в секунда, или около 100 км/ч. В Ахтопол и Стара Загора поривите са били до 20 метра в секунда, приблизително 70 км/ч.

През нощта вятърът постепенно ще отслабне, а валежите ще спрат и в крайните югоизточни райони. Облачността ще намалее, което ще доведе и до по-ниски сутрешни температури.

В четвъртък минималните температури ще бъдат между 1 и 8 градуса, в София около 3 градуса, а по Черноморието между 9 и 11 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с умерен северен вятър. Максималните температури ще достигнат между 14 и 19 градуса, а в столицата около 14 градуса.

Следобед облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България се очакват нови валежи.

По Черноморието ще остане много ветровито, със силен северен вятър. Въпреки това през по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като следобед облачността ще се увеличава по северното крайбрежие.

В планините повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, а по високите части и силен северен вятър.

В петък времето отново ще се влоши. Със силен северен вятър ще нахлуе още по-студен въздух, като най-осезаемо ще се понижат дневните температури. На много места ще превалява дъжд, а над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг.

В събота преваляванията ще продължат главно в източните райони, като времето ще остане ветровито.

В неделя се очакват повече слънчеви часове и леко повишение на температурите, но те ще останат под климатичните норми за средата на октомври.

В понеделник времето ще бъде слънчево, а затоплянето ще продължи.