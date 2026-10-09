Ток, газ, дърва или пелети: Как да се отопляваме най-евтино тази зима?

С наближаването на отоплителния сезон все повече домакинства започват да пресмятат какъв ще бъде разходът им през зимата. Цените на електроенергията, природния газ, дървата и пелетите са различни, но най-ниската цена на горивото не означава автоматично най-ниска сметка.

Оказва се, че термопомпа и климатик са сред най-икономичните варианти.

При отопление с инверторен климатик или термопомпа електроенергията не се превръща директно в топлина. Системата пренася топлина от външната среда, което позволява от 1 kWh ток да се получат приблизително 2,5–4 kWh топлина в зависимост от конкретната система и условията.

При термопомпа с коефициент на преобразуване около 3,5–4 за производството на 1500 kWh топлина месечно са необходими приблизително 375–430 kWh електроенергия. Това я поставя сред най-икономичните автоматизирани решения.

Подобна логика важи и за качествените инверторни климатици.

Това обаче не означава, че всеки климатик ще бъде най-евтиният вариант. При много ниски температури ефективността му може да спадне, а значението на изолацията и правилното оразмеряване става още по-голямо.

Дървата за огрев продължават да бъдат един от евтините варианти, особено за къщи и домакинства, които имат достъп до изгодно гориво и използват ефективна печка.

През 2026 г. ориентировъчните цени са около 60–80 евро за кубичен метър, като конкретната цена зависи от вида дървесина, обработката и региона.

Тук обаче има една важна подробност – влажността на дървата. Сухите дърва дават повече полезна топлина, докато при влажните значителна част от енергията се губи за изпаряване на съдържащата се в тях вода.

Дървата имат и друг недостатък – изискват повече труд. Необходимо е горивото да бъде доставено, складирано и пренасяно, а печката трябва да се зарежда и почиства редовно.

Пелетите са по-удобни от дървата, тъй като съвременните пелетни котли и печки могат автоматично да подават гориво и да поддържат зададена температура.

През септември 2026 г. цените на дребно са приблизително 270–400 евро за тон, като качествените продукти могат да бъдат и по-скъпи. При ефективност на системата около 80–90% ориентировъчният разход за 1500 kWh полезна топлина е около 210–280 евро месечно.

Цената на природния газ също трябва да се разглежда внимателно. За септември 2026 г. „Булгаргаз“ отчита регулирана цена от 41,60 евро/MWh без достъп, пренос, акциз и ДДС. През октомври цената е 44,09 евро/MWh.

Крайната цена за домакинствата е по-висока, тъй като включва и останалите компоненти. Газът има сериозно предимство по отношение на комфорта – системата работи автоматично, не се налага складиране на гориво и температурата се контролира лесно. От чисто икономическа гледна точка обаче той не е сред безспорните победители при сегашните условия.

Директното отопление на ток излиза по-скъпо - тук трябва да се направи разграничение между отопление с климатик и отопление с конвектор, духалка или маслен радиатор.

При директното електрическо отопление приблизително 1 kWh електроенергия дава 1 kWh топлина. Това означава, че при по-голяма консумация сметката може да нарасне значително.

От 1 юли 2026 г. регулираната цена на електроенергията за битовите клиенти е увеличена средно с около 3%. Например при ЕНЕРГО-ПРО цената за енергия и мрежови услуги без ДДС е 0,12927 евро/kWh за дневната и 0,07733 евро/kWh за нощната тарифа.

Данните на НСИ за първата половина на 2026 г. показват средна крайна цена с всички данъци и такси около 0,133–0,136 евро/kWh за различните групи битови потребители.

Какъв вид отопление е най-изгодно според жилището:

Апартамент - конверторният климатик често е най-добрият компромис между цена, инвестиция и удобство. Ако сградата е добре изолирана, разходът може да бъде значително по-нисък от този при конвекторите.

Къща - при добре изолирана къща термопомпата е особено привлекателна, но първоначалната инвестиция е по-голяма.

Къща с печка - ако има достъп до евтини и сухи дърва, този вариант може да бъде сред най-евтините, но изисква повече труд.

Не трябва да забравяме, че дори най-евтиният източник на енергия няма да помогне много, ако жилището губи топлина.

Изолацията, качествената дограма, уплътненията и правилното оразмеряване на отоплителната система могат да имат огромно влияние върху сметката. Затова за едно добре изолирано жилище климатикът или термопомпата вероятно ще бъдат сред най-евтините варианти през 2026 г., докато за къща с евтини сухи дърва отоплението на твърдо гориво може да остане изключително конкурентно.

Няма универсално най-евтино отопление - най-изгодният вариант е този, който съчетава подходяща система, добра изолация и разумна цена на енергията.