Кметът на София Васил Терзиев ще представи днес, 23 ноември, готовността на столицата за предстоящия зимен сезон и мерките, които общината е предприела за справяне с първия сняг и евентуалното усложняване на пътната обстановка.

Брифингът ще започне в 16:00 часа в базата на общинското дружество „Софекострой“ на ул. „Шеовица“ №4. В представянето ще участват и заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Очаква се да бъде представена организацията за работа при снеговалеж, както и готовността на общинските структури и ангажираните фирми за поддържане на улиците в зимни условия.

След края на брифинга ще се проведе демонстрация на специализираната техника, която ще бъде използвана за зимното почистване на София.

Участниците ще разгледат базата на „Софекострой“, като ще могат да видят в действие машините, предназначени за почистване и обработка на пътната инфраструктура при снеговалеж и заледявания.

Подготовката за зимния сезон е ключова за нормалното придвижване в столицата, особено при обилни снеговалежи, ниски температури и заледяване. Сред основните приоритети при зимна обстановка са поддържането на основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и достъпа до ключови обществени обекти.

Предстоящото представяне ще даде възможност да бъде показано каква техника и организация са осигурени за реакция при усложнена зимна обстановка и как ще бъде координирана работата между общинските структури и изпълнителите на снегопочистването.