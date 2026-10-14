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Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия
Снимка: AP/БТА

Червен код за опасно време е обявен в редица райони на страната, а на островите Родос, Евбея и Скиатос придошлите води са отнесли автомобили и са наложили намесата на спасителните служби

25-годишен мъж е загинал на гръцкия остров Родос, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и засегнаха значителна част от Гърция. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Тялото на мъжа е било извадено от морето в район, където придошлите води са отнесли три или четири автомобила. Според информацията на телевизията загиналият е работел в хотел. Предполага се, че е бил повлечен от водния поток.

Междувременно противопожарните служби на Родос са се намесили, за да помогнат на пътници, блокирани в автомобили заради наводненията.

Лошото време в Гърция е съпроводено не само от интензивни валежи, но и от силен вятър, който на места достига десета степен по скалата на Бофорт.

Гръцката национална метеорологична служба повиши степента на предупреждение от оранжев на червен код за редица райони, сред които Евбея, Спорадските острови, Атика, Южно Егейско море, Крит, Самос, Икария и полуостров Пелопонес.

Заради опасните метеорологични условия движението на фериботите в засегнатите региони е преустановено. Ограниченията обхващат и отплаванията от пристанищата Пирея и Лаврион край Атина. Не се изпълняват и морските маршрути до Цикладските острови, Додеканезите и Крит. Училищата в засегнатите райони са затворени.

Особено тежка е обстановката на островите Евбея и Скиатос, където реки и потоци са излезли от коритата си, а придошлите води са отнесли автомобили.

Властите на Скиатос и Скопелос призоваха гражданите да ограничат пътуванията си до абсолютно необходимия минимум заради опасните условия.

Продължаващите валежи и силният вятър създават рискове за придвижването по пътищата и морския транспорт, докато спасителните служби реагират на последиците от наводненията.

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