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Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Средната цена на двойна стая е паднала от 217 на 209 евро, като най-силен натиск върху цените има при петзвездните хотели

Цените на хотелите в Гърция са се понижили през август за първи път след пандемията, показват данни на Института за изследвания и прогнози в туризма, цитирани от ekathimerini.

Средната цена на двойна стая през август е била 209 евро при 217 евро за същия месец на миналата година.

При всички категории стаи средната цена е намаляла още по-осезаемо – от 194 евро през август миналата година до 178 евро тази година.

Макар спадът да идва след няколко години на постепенно поскъпване, той е показателен, тъй като се наблюдава в самия пик на летния туристически сезон.

В същото време заетостта на хотелите е останала приблизително на нивата от миналата година.

Най-силен натиск върху цените е отчетен при петзвездните хотели. Като основна причина се посочва увеличаването на резервациите в последния момент на фона на несигурността, свързана с войната.

Това кара част от хотелите да предлагат по-гъвкави и по-ниски цени, за да запълнят свободните места непосредствено преди датите на престой.

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