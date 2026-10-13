След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

Посланикът на Съединените щати в Атина Кимбърли Гилфойл подаде оставка, след като се оказа в центъра на сериозен скандал за неподходящо поведение. Въпреки напускането на поста, тя обяви, че „ще се защитава решително“ срещу отправените обвинения, предава АП.

До оттеглянето ѝ се стигна, след като по-рано през деня от Белия дом потвърдиха, че са изискали нейната оставка. Прессекретарят Кейти Закария коментира на брифинг: „Помолихме посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше чудесен актив за екипа и ѝ желаем всичко най-добро“. Самият президент Доналд Тръмп още в понеделник загатна за готвената рокада, споделяйки пред журналисти лаконичното, че „не сме доволни“.

Медийни публикации в САЩ и Гърция разкриват шокиращи подробности за действията на дипломатката. Според американската преса Гилфойл е обвинена, че е поискала пари от поддръжник на Тръмп в замяна на осигуряване на директен достъп до висш член на американското правителство.

Освен това разследване на The Wall Street Journal разкри нейни скандални изказвания по време на вечеря в Атина през март тази година. Тогава тя заявила, че САЩ имат силата да свалят правителства, давайки за пример Румъния, и е допълнила, че Вашингтон може да приложи това и в други държави, включително Гърция. Изданието съобщи и за нейни сенчести връзки с гръцки бизнес кръгове и присъствие на лобисти на официални дипломатически срещи. Разкритията веднага задействаха разследвания от страна на водещи демократи в Конгреса на САЩ.

В изявление в социалната мрежа Х Гилфойл отхвърли всички обвинения и написа, че за нея е било чест да представлява „най-великата страна в историята на света“, определяйки краткия си мандат като „чест за цял живот“, цитирано по в. „Катимерини“.

Гилфойл, която има кариера като прокурор в Калифорния и телевизионен водещ във Фокс Нюз, остана на поста в Атина по-малко от година. Тя подчерта, че лоялността ѝ към Белия дом остава непокътната.

„Моята благодарност и уважение към президента Тръмп и държавния секретар Марко Рубио остават непоколебими. Гордея се с това, което постигнахме заедно, и винаги ще бъда лоялен поддръжник на президента Тръмп и неговата мисия „Да направим Америка велика отново“, заяви дипломатът.