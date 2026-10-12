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Ваксините срещу грип: Инфекционист посъветва българите да се имунизират в Гърция

Ваксините срещу грип: Инфекционист посъветва българите да се имунизират в Гърция

Доц. Трифон Вълков предупреди за забавяне на доставките у нас и разкри кога се очаква пикът на грипната вълна.

Българите, които искат да се предпазят от сезонния грип, могат да се ваксинират и в съседна Гърция. Това препоръча инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA на фона на забавените доставки на противогрипни ваксини у нас.

Специалистът обясни, че съставът на сезонните ваксини се определя съобразно препоръките на Световната здравна организация и не зависи от държавата, в която се поставят.

„Тези щамове, които се съдържат във ваксината, без значение от нейния търговски производител, щамовата характеристика е една и съща, тя е определена от Световната здравна организация“, посочи той.

По думите му в Гърция имунизациите се извършват и в аптеките, което предоставя допълнителна възможност за желаещите да се ваксинират.

Забавените доставки у нас създават риск за уязвимите групи

Проблемите с доставките на противогрипни ваксини в България пораждат опасения, че част от хората с повишен риск от усложнения могат да останат без навременна защита.

Това се случва в момент, когато данните от Южното полукълбо показват разпространение на нови варианти на грипния вирус, които се предават по-лесно между хората.

Въпреки това доц. Вълков уточни, че по-високата заразност не означава непременно по-тежко протичане на заболяването.

Кога се очаква пикът на грипа в България?

Макар първите случаи на грип вече да са регистрирани, страната все още е далеч от същинската епидемична вълна.

Според прогнозата на инфекциониста повишаване на заболеваемостта от грип и други респираторни инфекции може да се очаква в края на ноември и началото на декември.

По-сериозното разпространение на вируса се очаква в края на декември и началото на януари.

„Ние очакваме първите случаи на грип и респективно завишаване на заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции към края на месец ноември, началото на декември“, обясни доц. Вълков.

Той допълни, че по-тежките епидемични вълни традиционно се наблюдават около края на годината и първите седмици на януари.

Новите варианти на грипа са по-заразни, но не непременно по-опасни

Инфекционистът обърна внимание и на способността на грипния вирус да се изменя непрекъснато, включително в рамките на един сезон.

„Вирусът на грипа е изключително мутантен вирус, той се променя дори в рамките само на един сезон“, посочи специалистът.

По думите му наличните данни сочат, че някои от циркулиращите варианти са по-добре приспособени към предаване от човек на човек.

Това обаче не означава автоматично, че причиняват по-тежко заболяване или повече усложнения.

На този фон навременната имунизация остава важна мярка за намаляване на риска от тежко протичане на грипа, особено при възрастните хора, хронично болните и останалите уязвими групи.

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