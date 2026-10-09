Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

"Грипната ваксина е малко ефикасна. Аз съм скептичен към съществуващите ваксини, които се ползват. Фактът, че не са задължителни е добре, властите са наясно, че ако няма 100% ефективност ще намали доверието към ваксините", каза в интервю пред БНР вирусологът доц. Андрей Чорбанов.

"Има и биологичен момент, организмът се лъже и винаги се защитава срещу първия вирус от грипната серия, и колкото и вируса да срещне винаги се защитава срещу първия. Това е причината, че ЕК е отделила 225 млн. евро за разработване на нови генерации грипни ваксини, които да бъдат ефективни. Това е сигнал, че сегашните не са ефективни. Назалните за деца са ефективни за деца, които никога не са срещали грип. При втория, трети щам организмът се защитава срещу първия. Това е парадокс, за който учените се опитват да намерят решение, опитваме се да разработим нов подход, за да се заобиколи този теоретичен проблем", каза доц. Чорбанов.