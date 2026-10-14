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Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

Силните валежи предизвикаха наводнения по улиците на турския мегаполис

Поройни дъждове потопиха десетки автомобили в истанбулския квартал Аязага, част от район Саръйер, след като силни валежи предизвикаха наводнения в турския мегаполис.

Автомобили в Аязага са останали почти изцяло под водата, показват кадри, заснети от очевидци и разпространени в социалните мрежи. Наводнените улици са затруднили придвижването, а сред засегнатите превозни средства е и автобус на градския транспорт.

Поройните дъждове започнаха във вторник вечерта и продължиха през сряда, 14 октомври. Валежите предизвикаха наводнения в различни части на Истанбул, като вода заля улици, подлези, жилищни сгради и търговски обекти. На места автомобили останаха блокирани в придошлите води.

Заради лошото време движението в града е сериозно затруднено. Властите и аварийните екипи реагират на сигнали за наводнени участъци и блокирани превозни средства.

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