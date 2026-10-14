Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

Работата на приложението за таксита "Яндекс Go" в Белград е нарушена след украински атаки с дронове срещу центрове за данни на руската технологична компания "Яндекс". За проблемите съобщават сръбски медии.

Потребители в сръбската столица се оплакват, че не могат успешно да поръчат такси. В някои случаи приложението показва, че шофьорът се придвижва към посочения адрес, но автомобилът така и не пристига.

От "Яндекс Go" съобщават, че услугата в Сърбия постепенно се възстановява, но все още са възможни технически затруднения.

"Работата на услугата в Сърбия в момента постепенно се възстановява, но все още са възможни затруднения във функционирането на определени възможности на приложението. Нашите екипи работят усилено, за да установят напълно нормално функциониране на услугата възможно най-скоро. Съжаляваме за ситуацията и се извиняваме на всички, чиито планове са били осуетени поради тези затруднения", се казва в изявление на компанията до портала "Нова икономика".

Според сръбските медии украинските удари са засегнали три големи центъра за данни на "Яндекс". Компанията има разнообразни технологични дейности, като услугата за поръчване на такси в Белград е само част от бизнеса ѝ.

"Яндекс" е потвърдила, че инфраструктурата ѝ е повредена при атаките и че екипите ѝ работят денонощно за възстановяване на прекъснатите услуги.

Сръбските медии съобщават още, че атаките са довели до пълно спиране на център за данни на компанията във Владимирска област в Русия.

Нарушенията показват как пораженията по технологична инфраструктура могат да засегнат услуги, използвани и извън държавата, в която се намират засегнатите центрове за данни. В случая проблемите с платформата се отразяват пряко на придвижването на потребителите в Белград.