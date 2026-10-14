ЕК отпуска 168,2 млн. евро за разширяване на производството на дронове, ракети и боеприпаси

Европейската комисия предоставя 168,2 милиона евро за реализирането на осем проекта, насочени към разширяване на европейското производство на дронове, ракети и боеприпаси. Очаква се инициативите да привлекат допълнителни промишлени инвестиции в размер на 1,26 милиарда евро, се посочва в съобщение на ЕК.

Средствата ще бъдат използвани за ускоряване на производството и увеличаване на капацитета за изработка на компоненти за отбранителната индустрия. По план от следващата година производствените срокове трябва да бъдат съкратени с до 90%. Предвижда се годишно да бъдат произвеждани над 20 000 тона компоненти, 3500 задвижващи системи за дронове и ракети, 200 000 бойни глави и 60 милиона боеприпаса.

Проектите обхващат 17 производствени обекта в 14 държави от Европейския съюз и Норвегия. Финансирането ще допринесе и за повишаване на защитата на съоръженията срещу нарастващите физически и киберзаплахи, отбелязва Европейската комисия.

Инициативата е част от усилията на ЕС за преодоляване на непосредствения недостиг и увеличаване на производствените възможности за боеприпаси след руското военно нападение срещу Украйна.

Общият бюджет на европейската програма за подкрепа на отбранителното производство възлиза на 1,5 милиарда евро. Половината от средствата са предназначени за разширяване на производствените мощности в ЕС, Норвегия и Украйна.