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Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов
БТА

Служители на общината и жители на Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата. Прокуратурата обвинява Гавазов в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние

Служители на общинската администрация в Сунгурларе и жители на града се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов. Демонстрацията се провежда на фона на разследване, по което са привлечени като обвиняеми двама общински кметове и областен представител на ДПС.

Гавазов беше задържан на 20 октомври при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

От Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че кметът на Сунгурларе е обвиняем по дело за престъпен сговор, заедно с кмета на Белица Радослав Ревански, който беше задържан на 21 октомври.

Третият обвиняем е областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

Според прокуратурата престъпният сговор е възникнал на неустановена дата в началото на 2024 г. на територията на община Сунгурларе, като предполагаемата престъпна дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.

Разследващите твърдят, че сговорът е бил създаден с цел търговия с влияние, а двамата кметове са участвали в него в качеството си на длъжностни лица.

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо двамата кметове.

За третия обвиняем вече е определена мярка "домашен арест" по друго досъдебно производство.

Междувременно събралите се пред Съдебната палата в Бургас граждани и общински служители демонстрираха подкрепата си за Димитър Гавазов на фона на продължаващото разследване.

Към момента обвиненията срещу тримата не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

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