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Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта
БТА

Физическа охрана е осигурена за всички 1016 избирателни секции, а полицията ще следи за купуване на гласове и нарушения на изборния процес

Близо 1000 служители от различни структури на Министерството на вътрешните работи ще бъдат ангажирани с охраната и сигурността по време на изборите на 25 октомври в Пловдив и областта. Това съобщиха от МВР.

В организацията са включени служители на полицията, пожарната, жандармерията и граничната полиция. Физическа охрана е осигурена за всички 1016 избирателни секции на територията на Пловдивска област.

До приключването на изборния процес ще има засилено полицейско присъствие, като основен приоритет ще бъде гарантирането на обществения ред и предотвратяването на нарушения.

В Областната дирекция на МВР е сформиран щаб, който ще ръководи и координира действията на екипите, ангажирани с противодействието на купуването на гласове и осигуряването на сигурността по време на вота.

Постъпващите сигнали за изборни нарушения и злоупотреби ще бъдат проверявани незабавно, като при установени данни за нарушения ще бъдат своевременно уведомявани ръководството на МВР и прокуратурата.

За осигуряване на бърза реакция и ефективен обмен на информация е предвидено и пряко взаимодействие с районните избирателни комисии.

От вътрешното министерство посочват, че предприетите мерки имат за цел да гарантират спокойното протичане на изборния ден и сигурността на гражданите при упражняване на правото им на глас.

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