Задържаха в Пловдив издирвания за нападението с нож над двама младежи в София

Сирийски гражданин, заподозрян за нападението с нож над двама младежи в центъра на София, е задържан в Пловдив след няколкодневно издирване. Мъжът е открит на строителен обект, където работел, потвърдиха пред NOVA източници от разследването.

Заподозреният е на около 30 години и живее в Пловдив. Според първоначалната информация той има статут на бежанец и право на постоянно пребиваване в България.

След задържането му предстои мъжът да бъде конвоиран до столицата, където се води досъдебното производство.

Нападението е извършено в района на Малкото НДК

Инцидентът стана вечерта на 16 октомври в района на Малкото НДК в София.

Тогава двама младежи бяха нападнати с нож, а предполагаемият извършител успя да избяга от местопроизшествието.

Полицията предприе издирвателни действия, които няколко дни по-късно доведоха до установяването и задържането на заподозрения в Пловдив.

Разследването продължава

Случаят се разследва от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около нападението, включително причините за възникналия конфликт.