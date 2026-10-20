18 прободни рани и шокиращи записи: Съдът разкри подробности за убитата от сина си жена в Пловдив

14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си в пловдивския квартал „Кършияка“, остава в ареста. Решението е на Пловдивския апелативен съд, който прие, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че непълнолетният е извършил престъплението.

В мотивите си съдия Иван Ранчев посочи подробности от разследването. Според събраните доказателства на жената са нанесени 18 прободно-порезни рани, засегнали жизненоважни органи.

Изпратил снимки и записи на свои връстници

Според материалите по делото след убийството момчето е направило опит да сложи край на живота си с ловната пушка на майка си, снабдена с оптичен мерник. Не успяло обаче да презареди оръжието, тъй като механизмът му блокирал.

Впоследствие потърсило помощ от свои приятели.

Разследването е установило още, че тийнейджърът е изпратил в чатове в Instagram на свои връстници снимки на убитата си майка и аудиозапис с последните ѝ викове.

По-късно сам се обадил на телефон 112 и съобщил, че е убил майка си.

Оръжия и символи, открити в жилището

При огледа на апартамента криминалистите намерили ловната пушка в близост до тялото, боеприпаси под него, както и второ огнестрелно оръжие на пода в коридора.

Открит е и сгъваем нож с 18-сантиметрово острие и изображения на черепи и кости върху дръжката.

Разследващите установили пентаграм, нарисуван с кръв върху стена. В спалнята била намерена и тениска със специфична символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

Засега не е установено публично дали откритите символи имат връзка с мотивите за престъплението.

Съдът отчете риск от укриване и ново престъпление

Апелативните магистрати приеха, че има достатъчно основания да се предполага участието на момчето в убийството, което съдът определя като престъпление с изключително висока обществена опасност.

Според съдебния състав съществува риск непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление.

Отчетена е и липсата на яснота дали негови близки могат да поемат грижите за него. Сестра му живее и учи в Пловдив, а баща му пребивава в Стара Загора.

Предстои психиатрично-психологическа експертиза

По делото са събрани и свидетелски показания от съученик на обвиняемия, според когото момчето е изглеждало депресирано.

Установено е, че в сутринта преди убийството майката е закарала сина си на училище, но малко след това той се е прибрал обратно в жилището. Двамата са живеели под наем в апартамента в „Кършияка“.

Разследващите са изискали информация от директорите на училищата в Пловдив и Стара Загора, в които непълнолетният е учил, за да установят данни за поведението му.

Предстои назначаването на комплексна психиатрично-психологическа експертиза, която трябва да даде оценка за психичното състояние на 14-годишното момче.

Разследването продължава, като мотивите за тежкото престъпление все още се изясняват.