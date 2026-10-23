Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански остават в ареста. Решението е на Окръжния съд в Бургас, който късно снощи уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Двамата са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

Разследват обществени поръчки за 7 милиона евро

В центъра на разследването са четири обществени поръчки на община Сунгурларе на обща стойност 7 милиона евро.

Според твърденията на държавното обвинение фирмите, изпълняващи проектите, са предоставяли в брой на обвиняемите между 25% и 35% от получените средства.

Прокуратурата разследва предполагаема схема за търговия с влияние, свързана с възлагането и изпълнението на обществените поръчки.

Твърденията на обвинението предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.

Защитата на Гавазов ще обжалва решението

Адвокатът на кмета на Сунгурларе – Станко Кралев, заяви, че ще обжалва наложената мярка за неотклонение.

Той оспори представянето на случая като разследване за злоупотреби с милиони и коментира правната квалификация на обвинението.

„Ще го обжалваме, не знам какви са мотивите. Само искам да знаете, че обвинението е по чл. 326, ал. 6. Това е престъпление против реда и общественото спокойствие, това е като хулиганството“, заяви защитникът.

„За никакви милиони не става въпрос“, допълни адвокат Кралев.

Решението на Окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване пред по-горна съдебна инстанция.

Разследването по случая продължава, като обвиняемите се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.