Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе
Двамата са обвинени във връзка с предполагаема схема за обществени поръчки за милиони евро. Стотици техни привърженици се събраха пред съда
Кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов остават в ареста. Това стана ясно след съдебното решение по делото срещу двамата, съобщи БНТ.
Те са обвинени във връзка с разследване за предполагаема схема при възлагането на обществени поръчки за милиони евро и съмнения за търговия с влияние.
Според по-рано представената от прокуратурата информация разследването е свързано с обществени поръчки на обща стойност около 7 милиона евро. Разследващите твърдят, че е било търсено неправомерно облагодетелстване в размер между 25 и 35% от стойността на определени договори.
Тези обстоятелства са част от обвинителната версия и към момента не представляват установена с влязла в сила присъда вина.
Пред сградата на съда се събраха стотици привърженици на двамата кметове, които изразиха подкрепата си към тях със скандирания "Ради" и "Митко".
В района имаше засилено полицейско присъствие, включително на входовете и изходите на съдебната сграда.
По-рано защитата на обвиняемите оспори достатъчността на доказателствата, представени от прокуратурата.
Разследването продължава, а двамата кметове остават задържани съгласно постановената съдебна мярка.