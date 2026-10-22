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Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе
БНТ 1

Двамата са обвинени във връзка с предполагаема схема за обществени поръчки за милиони евро. Стотици техни привърженици се събраха пред съда

Кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов остават в ареста. Това стана ясно след съдебното решение по делото срещу двамата, съобщи БНТ.

Те са обвинени във връзка с разследване за предполагаема схема при възлагането на обществени поръчки за милиони евро и съмнения за търговия с влияние.

Според по-рано представената от прокуратурата информация разследването е свързано с обществени поръчки на обща стойност около 7 милиона евро. Разследващите твърдят, че е било търсено неправомерно облагодетелстване в размер между 25 и 35% от стойността на определени договори.

Тези обстоятелства са част от обвинителната версия и към момента не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Пред сградата на съда се събраха стотици привърженици на двамата кметове, които изразиха подкрепата си към тях със скандирания "Ради" и "Митко".

В района имаше засилено полицейско присъствие, включително на входовете и изходите на съдебната сграда.

По-рано защитата на обвиняемите оспори достатъчността на доказателствата, представени от прокуратурата.

Разследването продължава, а двамата кметове остават задържани съгласно постановената съдебна мярка.

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