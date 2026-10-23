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Общество

Над 7000 нови дръвчета ще бъдат засадени край София

Над 7000 нови дръвчета ще бъдат засадени край София
БТА

Доброволци могат да се включат до 29 ноември

Над 7000 фиданки черен бор ще бъдат засадени тази есен в района на Банкя като част от инициативата „Новата гора на София“. Кампанията има за цел да разшири зеления пояс около столицата, а всички желаещи ще могат да се включат като доброволци в засаждането.

Залесителните дейности започват днес и ще продължат през почивните дни до 29 ноември. Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков.

„Започваме от днес, но всеки уикенд от утре до 29 ноември всеки, който иска, може да се включи“, обясни той.

Осигуряват специален автобус за доброволците

За улеснение на участниците Столичната община организира временна автобусна линия № 40, която ще осигурява транспорт до мястото на засаждането.

Автобусът ще се движи през почивните дни, в които се провеждат залесителните дейности.

Изключение ще бъде предстоящата неделя, 25 октомври, когато заради изборния ден няма да се извършва засаждане.

Разширяват зеления пояс около столицата

Инициативата „Новата гора на София“ е насочена към увеличаване на залесените площи в околностите на града и подобряване на градската среда.

Предвидените за засаждане над 7000 фиданки черен бор ще допринесат за разширяването на зелените пространства край Банкя.

Кампанията дава възможност на гражданите лично да участват в създаването на нови горски площи и в усилията за опазване на околната среда.

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