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Марта Кос към Северна Македония: Променете Конституцията, ако искате да станете част от ЕС

Марта Кос към Северна Македония: Променете Конституцията, ако искате да станете част от ЕС

Еврокомисарят определи настоящия период като важна възможност за РСМ, особено на фона на напредъка на други държави от Западните Балкани

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос призова Северна Македония да приеме необходимите конституционни промени, за да може страната да продължи преговорния процес за членство в Европейския съюз, без да са необходими допълнителни политически решения.

Това стана след среща в Брюксел между Кос и вицепремиера и министър по европейските въпроси на Северна Македония Беким Сали. Сред основните теми на разговора бяха Планът за растеж и напредъкът на страната по пътя към европейската интеграция.

Кос подчерта, че конституционните изменения остават ключовото условие за придвижване на процеса напред. Тя призова правителството в Скопие да изпълни поетия ангажимент, като изрази увереност, че това ще позволи преговорите да продължат в интерес на гражданите на страната.

Еврокомисарят определи настоящия период като важна възможност за Северна Македония, особено на фона на напредъка на други държави от Западните Балкани. 

Тя посочи Черна гора и Албания като примери за напредък в европейската интеграция на страните от региона.

 

По думите на Кос отговорността за следващите стъпки е в ръцете на политическите лидери в Северна Македония, от които се очаква да отговорят на очакванията за напредък към ЕС.

Беким Сали е на тридневно посещение в Брюксел, където провежда срещи с представители на европейските институции. Разговорите са насочени към европейската интеграция на страната и развитието на сътрудничеството с Европейския съюз.

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