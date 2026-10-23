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МВнР обсъди със специалисти отказа на Сърбия да допусне български граждани в Западните покрайнини

МВнР обсъди със специалисти отказа на Сърбия да допусне български граждани в Западните покрайнини
Снимка: БТА

Министърът на външните работи Велислава Петрова увери представители на Научния институт "Западни покрайнини" в подкрепата на българската държава

Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с председателя на Научния институт "Западни покрайнини" доц. д-р Ангел Джонев и с члена на управителния съвет на института д-р Валентин Янев. Поводът е отказът на сръбските власти да допуснат български граждани на територията на страната с аргумента, че представляват заплаха за националната сигурност. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

По време на разговора са обсъдени и проблемите на българското национално малцинство в Сърбия, включително трудностите пред българите, които живеят в пограничните райони на страната, посочиха от министерството.

Освен конкретните случаи на отказан достъп до Сърбия, представителите на института са запознали министър Петрова с дейността на организацията.

Външният министър е уверила Джонев и Янев в подкрепата на българската държава и на МВнР за тяхната работа. Тя е подчертала, че поставените въпроси се разглеждат с необходимото внимание и ще останат сред приоритетите на ведомството.

Председателят на Научния институт "Западни покрайнини" доц. д-р Ангел Джонев не беше допуснат в Сърбия, където е трябвало да участва в отбелязването на 28-ата годишнина от създаването на Културно-информационния център "Босилеград".

На 12 октомври българският евродепутат Ивайло Вълчев изпрати писмо до Европейската служба за външна дейност във връзка със случаите на отказан достъп до Сърбия на представители на Научния институт.

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