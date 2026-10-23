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Дрон порази кораб край Румъния: един моряк загина, трима са в неизвестност

Дрон порази кораб край Румъния: един моряк загина, трима са в неизвестност
АР/БТА

Спасителната операция продължава

Един моряк е загинал, трима се водят в неизвестност, а деветима са спасени, след като търговски кораб потъна в Черно море край румънското пристанище Констанца. По предварителни данни плавателният съд е бил поразен от дрон, съобщават първоначалните информации за инцидента.

Корабът, за който се съобщава, че е плавал под флага на Коморските острови, е подал сигнал за бедствие, след като на борда избухнал пожар. В отговор румънските власти са организирали спасителна операция в района, намиращ се на около 13 морски мили от Констанца.

В издирването на изчезналите моряци са включени бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето. Румънската военноморска администрация координира действията и е изпратила спасителни плавателни съдове към мястото на потъването.

За операцията е поискан и хеликоптер Black Hawk, но силните валежи и лошото време в района са затруднили достигането му до бедстващия кораб.

Инцидентът е станал извън териториалните води на Румъния, но близо до морската ѝ граница. Случаят отново поставя въпроса за сигурността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море, където през последните седмици бяха съобщени и други нападения срещу цивилни плавателни съдове.

Потъването е станало малко след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, свикано заради нарастващите рискове в Черно море. Сред обсъжданите теми са били готовността за реакция при нови заплахи, охраната на морските граници и защитата на критичната инфраструктура.

Около десет дни по-рано е бил регистриран подобен случай край Сулина. Тогава дрон е поразил друг търговски кораб, който също е плавал под флага на Коморските острови.

Към момента няма окончателно потвърждение откъде е дошъл дронът, за който се предполага, че е ударил плавателния съд край Констанца. Спасителната операция продължава, като основната задача на екипите е да открият тримата моряци, които все още са в неизвестност.

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