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По пижами към Атина: сърби в Гърция организират акция заради липсата на избирателна секция в Солун

По пижами към Атина: сърби в Гърция организират акция заради липсата на избирателна секция в Солун

Акцията е символ на солидарност със сънародниците им в държави с голяма часова разлика, където изборният процес може да продължи през нощта

Сръбски граждани, живеещи в Северна Гърция, подготвят необичайна протестна акция – пътуване до Атина по пижами в неделя. Поводът е отказът да бъде открита избирателна секция в Солун за предстоящите избори в Сърбия, съобщават сръбски медии, цитирайки гръцкия вестник „Катимерини“.

Досега сръбските граждани в Солун имаха възможност да гласуват в генералното консулство на страната си. За предстоящия вот обаче те са били уведомени, че няма достатъчно финансови средства за организиране на гласуването в града.

По данни на „Катимерини“ около 2000 сръбски граждани живеят в Солун. Чрез група във Facebook те координират общо пътуване до сръбското посолство в Атина, където ще могат да гласуват.

Представители на сръбската общност в Солун и Северна Гърция заявяват, че инициативата цели да защити правото им на участие в изборите. Пижамите са избрани като символ на солидарност с техни сънародници в други държави, които ще трябва да гласуват през нощта.

Причината за неудобните часове е решението на Белград избирателните секции в чужбина да работят съобразно часовата зона на Сърбия. Това създава затруднения за избирателите в страни като САЩ, Канада и Бразилия, където разликата във времето може да наложи гласуване в необичайни часове.

Спор за правото на глас в чужбина

Критиците на сръбския президент Александър Вучич обвиняват управляващите, че създават пречки пред участието на сръбските граждани зад граница. Според тях избирателите в чужбина могат да окажат влияние върху изборния резултат в полза на опозицията.

Вучич и неговото управление са изправени пред сериозен натиск от студентското движение, което стои в основата на антиправителствените протести в Сърбия, продължаващи почти две години.

Броят на сръбските граждани, регистрирани за гласуване в чужбина, също бележи значителен ръст. Тази година те са около 100 000, докато през 2023 г. са били приблизително 39 000, съобщава „Катимерини“.

Според критиците на властта по-голямото участие на избирателите зад граница може да повлияе на резултатите от вота и да засили позициите на студентското движение.

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