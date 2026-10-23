"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

Партия "Прогресивна България" излезе с официална позиция след вчерашния инцидент със Соня Колтуклиева пред партийния ѝ офис в София. От формацията заявиха, че са против всяка прекомерна употреба на сила и настояват законите и установените правила да се спазват от всички.

Според партията нарушенията са недопустими независимо дали са извършени от представители на държавните институции, граждани или медии. От политическата формация посочиха, че очакват резултатите от разследването и подчертаха, че подобни случаи не бива да бъдат предизвиквани, допускани или използвани за политически цели.

От "Прогресивна България" коментираха и искането на опозицията за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Според формацията то е неадекватно и пренебрегва установените процедури в Националната служба за охрана (НСО).

Партията обвини опозицията, че се опитва да използва инцидента за политически цели, и определи действията ѝ като признак за "възкресяването на сглобката".

"Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", заявяват от партията.

От "Прогресивна България" подчертаха, че ще изчакат резултатите от разследването, преди да правят окончателни изводи за случилото се.