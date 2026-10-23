Новини
Търси
Подкаст
Свят

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати
АР/БТА

Междувременно движението „Жълтите жилетки“, възникнало през 2018 г. като израз на недоволство срещу политиките на властите, е внесло уведомление за шествие през централната част на Париж

Бизнеси, музеи и организатори на културни прояви във Франция обмислят временно затваряне през уикенда заради опасения от нови безредици, докато президентът Еманюел Макрон предприема мерки за възстановяване на обществения ред след ескалацията на протестите през предходната седмица, съобщава Ройтерс.

Френският студентски съюз UNEF призова за демонстрации в събота. Междувременно движението „Жълтите жилетки“, възникнало през 2018 г. като израз на недоволство срещу политиките на властите, е внесло уведомление за шествие през централната част на Париж.

В петък Макрон трябваше да разговаря с представители на студентските организации относно предстоящите акции. Въпреки това от UNEF потвърдиха намерението си да проведат митингите. Недоволството сред студентите се засили след ученическите протести през предходния месец, предизвикани от недостига на преподаватели и незадоволителните условия на труд.

В своя позиция, разпространена по електронна поща, синдикатът обвини президента, че ограничава правото на гражданите да протестират и нарушава принципите на републиката.

Синдикатите поставят под въпрос ефекта от забраните

Франция продължава да усеща последиците от насилието през изминалия уикенд, когато на фона на националните демонстрации бяха регистрирани грабежи и сблъсъци. Въпреки напрежението, полицейските часове, въведени в определени райони на Париж и други градове, преминаха без сериозни инциденти.

Макрон обвини радикални ултралеви групи за организирането на безредиците. От партията „Непокорна Франция“, определяна като крайнолява, отхвърлиха тези обвинения. В четвъртък президентът обяви, че през следващите дни ще бъдат забранявани демонстрации, смятани за незаконни. Протестите, организирани от синдикати и други признати организации, ще могат да се провеждат, но властите ще имат възможност да променят маршрутите им.

Генералният секретар на френската синдикална конфедерация CFDT Мерилиз Леон изрази съмнение, че подобни ограничения ще доведат до успокояване на обстановката. Според нея правителството трябва да предложи конкретни решения на социалните проблеми, които стоят зад общественото недоволство.

В интервю за телевизия TF1 Леон заяви, че във френското общество има натрупан гняв и силно желание хората да бъдат чути. Тя оспори и правото на президента еднолично да определя кои искания за протести са легитимни.

Сред основните причини за демонстрациите са съкращенията на публичните разходи, настояванията за по-високи възнаграждения и затрудненията на домакинствата да покриват нарастващите разходи за живот. Правителството заявява, че отчита тези проблеми, но същевременно се стреми да ограничи бюджетните разходи и увеличаващата се цена на държавното финансиране.

Забрани за демонстрации и засилени мерки за сигурност

Властите в Марсилия и Лион, съответно втория и третия по големина град във Франция, обявиха забрана за всички протести, планирани там за събота.

Въпреки ограниченията и съобщените от министъра на правосъдието 2700 ареста от началото на седмицата, редица търговски обекти, културни институции и организатори на събития се подготвят за възможни нови безредици.

Търговската камара в Марсилия призова местните предприятия да не работят в събота. Организаторите на Art Basel Paris също обявиха, че изложението няма да отвори врати през уикенда. Сред затворените културни обекти се очаква да бъдат музеят Лувър и фондация Louis Vuitton.

Напрежение се очаква и в Орлеан, в централната част на страната. Там Националният сбор, крайнодясна политическа партия, планира партийно събитие, срещу което се подготвят протестни акции с участието на хиляди души.

Министерството на вътрешните работи трябваше да представи допълнителните мерки за сигурност в петък. В програмата на Макрон за деня бяха включени и заседание по въпросите на отбраната и сигурността, както и срещи със студентски представители.

Икономическото напрежение зад протестите

Посочените причини за общественото недоволство включват поскъпването на енергията, натиска върху семейните бюджети и опасенията от влошаване на качеството на обществените услуги. Работниците и по-младите граждани са сред групите, които изразяват недоволството си, докато правителството разполага с ограничени възможности за допълнителни разходи.

Напрежението се отразява и на финансовите пазари. В четвъртък разликата между доходността на френските и германските държавни облигации достигна най-високото си равнище за последните 15 години. Това е показател за нарасналата предпазливост на инвеститорите спрямо финансовото състояние на Франция.

Кредитната агенция Moody’s се очакваше да обяви решение относно кредитния рейтинг на страната в петък вечерта, на фона на политическата несигурност, социалното напрежение и ограниченията пред държавния бюджет.

Още по темата

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Макрон забранява незаконните протести във Франция

Макрон забранява незаконните протести във Франция

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Неидентифицирани дронове са засечени над военни обекти във Франция

Неидентифицирани дронове са засечени над военни обекти във Франция

Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците

Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Австрия експулсира четирима руски дипломати

Австрия експулсира четирима руски дипломати

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Водещи

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

  • Преди 3 минути
Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

  • Преди 9 минути
Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

  • Преди 21 минути
Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

  • Преди 21 минути
Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

  • Преди 35 минути
Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

  • Преди 36 минути
Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

  • Преди 48 минути
"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

  • Преди 48 минути
Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

  • Преди 49 минути
Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

  • Преди 54 минути
България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

  • Преди 58 минути
Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

  • Преди 1 час
Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

  • Преди 1 час
Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

  • Преди 1 час