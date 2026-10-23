Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Бизнеси, музеи и организатори на културни прояви във Франция обмислят временно затваряне през уикенда заради опасения от нови безредици, докато президентът Еманюел Макрон предприема мерки за възстановяване на обществения ред след ескалацията на протестите през предходната седмица, съобщава Ройтерс.

Френският студентски съюз UNEF призова за демонстрации в събота. Междувременно движението „Жълтите жилетки“, възникнало през 2018 г. като израз на недоволство срещу политиките на властите, е внесло уведомление за шествие през централната част на Париж.

В петък Макрон трябваше да разговаря с представители на студентските организации относно предстоящите акции. Въпреки това от UNEF потвърдиха намерението си да проведат митингите. Недоволството сред студентите се засили след ученическите протести през предходния месец, предизвикани от недостига на преподаватели и незадоволителните условия на труд.

В своя позиция, разпространена по електронна поща, синдикатът обвини президента, че ограничава правото на гражданите да протестират и нарушава принципите на републиката.

Синдикатите поставят под въпрос ефекта от забраните

Франция продължава да усеща последиците от насилието през изминалия уикенд, когато на фона на националните демонстрации бяха регистрирани грабежи и сблъсъци. Въпреки напрежението, полицейските часове, въведени в определени райони на Париж и други градове, преминаха без сериозни инциденти.

Макрон обвини радикални ултралеви групи за организирането на безредиците. От партията „Непокорна Франция“, определяна като крайнолява, отхвърлиха тези обвинения. В четвъртък президентът обяви, че през следващите дни ще бъдат забранявани демонстрации, смятани за незаконни. Протестите, организирани от синдикати и други признати организации, ще могат да се провеждат, но властите ще имат възможност да променят маршрутите им.

Генералният секретар на френската синдикална конфедерация CFDT Мерилиз Леон изрази съмнение, че подобни ограничения ще доведат до успокояване на обстановката. Според нея правителството трябва да предложи конкретни решения на социалните проблеми, които стоят зад общественото недоволство.

В интервю за телевизия TF1 Леон заяви, че във френското общество има натрупан гняв и силно желание хората да бъдат чути. Тя оспори и правото на президента еднолично да определя кои искания за протести са легитимни.

Сред основните причини за демонстрациите са съкращенията на публичните разходи, настояванията за по-високи възнаграждения и затрудненията на домакинствата да покриват нарастващите разходи за живот. Правителството заявява, че отчита тези проблеми, но същевременно се стреми да ограничи бюджетните разходи и увеличаващата се цена на държавното финансиране.

Забрани за демонстрации и засилени мерки за сигурност

Властите в Марсилия и Лион, съответно втория и третия по големина град във Франция, обявиха забрана за всички протести, планирани там за събота.

Въпреки ограниченията и съобщените от министъра на правосъдието 2700 ареста от началото на седмицата, редица търговски обекти, културни институции и организатори на събития се подготвят за възможни нови безредици.

Търговската камара в Марсилия призова местните предприятия да не работят в събота. Организаторите на Art Basel Paris също обявиха, че изложението няма да отвори врати през уикенда. Сред затворените културни обекти се очаква да бъдат музеят Лувър и фондация Louis Vuitton.

Напрежение се очаква и в Орлеан, в централната част на страната. Там Националният сбор, крайнодясна политическа партия, планира партийно събитие, срещу което се подготвят протестни акции с участието на хиляди души.

Министерството на вътрешните работи трябваше да представи допълнителните мерки за сигурност в петък. В програмата на Макрон за деня бяха включени и заседание по въпросите на отбраната и сигурността, както и срещи със студентски представители.

Икономическото напрежение зад протестите

Посочените причини за общественото недоволство включват поскъпването на енергията, натиска върху семейните бюджети и опасенията от влошаване на качеството на обществените услуги. Работниците и по-младите граждани са сред групите, които изразяват недоволството си, докато правителството разполага с ограничени възможности за допълнителни разходи.

Напрежението се отразява и на финансовите пазари. В четвъртък разликата между доходността на френските и германските държавни облигации достигна най-високото си равнище за последните 15 години. Това е показател за нарасналата предпазливост на инвеститорите спрямо финансовото състояние на Франция.

Кредитната агенция Moody’s се очакваше да обяви решение относно кредитния рейтинг на страната в петък вечерта, на фона на политическата несигурност, социалното напрежение и ограниченията пред държавния бюджет.