Австрия експулсира четирима руски дипломати заради дейности, несъвместими с дипломатическия им статут, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, позовавайки се на Министерството на външните работи.

Трима от дипломатите са акредитирани в руското посолство във Виена, а четвъртият е член на руската делегация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Четиримата са обявени за нежелани лица (persona non grata) и трябва да напуснат страната.

Решението е взето въз основа на информация, получена от австрийските служби за сигурност. Министерството на външните работи не е предоставило допълнителни подробности за причините, довели до експулсирането.