Новини
Търси
Подкаст
Свят

Австрия експулсира четирима руски дипломати

Австрия експулсира четирима руски дипломати
Снимка: AP/БТА

Трима от тях са акредитирани в руското посолство във Виена, а четвъртият е част от делегацията на Москва към ОССЕ

Австрия експулсира четирима руски дипломати заради дейности, несъвместими с дипломатическия им статут, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, позовавайки се на Министерството на външните работи.

Трима от дипломатите са акредитирани в руското посолство във Виена, а четвъртият е член на руската делегация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Четиримата са обявени за нежелани лица (persona non grata) и трябва да напуснат страната.

Решението е взето въз основа на информация, получена от австрийските служби за сигурност. Министерството на външните работи не е предоставило допълнителни подробности за причините, довели до експулсирането.

Още по темата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Черна гора нареди експулсирането на петима руснаци заради заплаха за националната сигурност

Франция експулсира руска журналистка заради прокремълска пропаганда

Франция експулсира руска журналистка заради прокремълска пропаганда

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Водещи

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

  • Преди 3 минути
Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

  • Преди 9 минути
Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

  • Преди 21 минути
Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

Руски удари оставиха над 500 000 души без ток в Украйна

  • Преди 21 минути
Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

  • Преди 34 минути
Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

Германия призова за международни действия за защита на морските търговски маршрути

  • Преди 36 минути
Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста по обвинения за търговия с влияние

  • Преди 48 минути
"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

"Прогресивна България" обвини опозицията, че използва инцидента с Колтуклиева за политически цели

  • Преди 48 минути
Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

  • Преди 49 минути
Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

  • Преди 54 минути
България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

  • Преди 58 минути
Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

  • Преди 1 час
Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

Франция се готви за нови протести: бизнеси и културни институции затварят врати

  • Преди 1 час
Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

Тристранката не постигна съгласие за минималната заплата от 660 евро

  • Преди 1 час